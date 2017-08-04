Британец не пришел за выигранными в лотерею $68 млн

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Выигравший в лотерею EuroMillions 68 миллионов долларов британец так и не обратился за своим выигрышем.

Британец, который выиграл 68 миллионов долларов в лотерею EuroMillions, так и не обратился за своим выигрышем спустя неделю после объявления результатов розыгрыша. Об этом передает "МИР 24".

Данный джекпот стал четвертым по величине в Великобритании в этом году. Ранее в июне, другой гражданин Великобритании выиграл в Euromillions около 115 миллионов долларов.

Получив выигрыш, победитель по своему состоянию лотереи мог бы сравнится сравниться с такими известными в Великобритании персонами, как музыкант Эд Ширан и валлийский футболист Гарет Бейл.