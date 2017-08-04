В России ставки по ипотеке упали до рекордных 11,11%
В России средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке опустилась до рекордных 11,11%. По данным ЦБ, на фоне снижения процентной ставки увеличился объем предоставленных кредитов за июнь на 9,1%.
Центробанк зафиксировал рекордное снижение средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам, говорится в сообщении на сайте регулятора.
В июне 2017 года ставка составила 11,11%, обновив свой исторический минимум. На фоне снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях увеличился на 9,1%.
За первое полугодие 2017 года банки выдали 423,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 773 миллиардов рублей.
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