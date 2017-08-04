Сыновья израильских премьеров поругались из-за собачьих экскрементов

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Сыну премьер-министра Израиля Яиру Нетаньяху грозят судебные иски из-за скандала, который начался из-за неубранных им собачьих экскрементов. Конфликт перерос в перепалку с сыном предыдущего главы кабинета Эхуда Ольмерта, которого Нетаньяху-младший обвинил в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сыновья действующего и бывшего премьеров Израиля Беньямина Нетаньяху и Эхуда Ольмерта поругались из-за собачьих экскрементов, пишет РИА Новости.

Поводом стал скандал вокруг Яира Нетаньяху, которого уличили в том, что он не убрал за своим животным во время прогулки и показал соседке средний палец в ответ на замечание. Об этом соседка старшего сына действующего премьера написала у себя в Facebook.

После инцидента неправительственная организация либеральных взглядов "Молад" опубликовала материал "Пять вещей, которые вы не знали о крон-принце Яире Нетаньяху". 26-летнего молодого человека раскритиковали за то, что он продолжает жить с родителями, пользуется за счет бюджета услугами телохранителя и шофера, а также оказывает влияние на политику отца и не гнушается антиарабской риторики.

Сам Нетаньяху-младший назвал материал ложью и клеветой и посоветовал провести расследование в отношении детей бывших премьеров Израиля. В качестве примера он рассказал о сыне экс-главы правительства Эхуда Ольмерта, намекнув на его нетрадиционную ориентацию и отношения с неким палестинцем. Это, по мнению Яира, создавало угрозу национальной безопасности страны.

Ариэль Ольмерт не остался в стороне. У себя в Facebook он назвал слухи про отношения с палестинцем ложью, отметив, что живет с женщиной и воспитывает дочь.

"Главная же проблема - это расизм и гомофобия, которая сочится из этой истории", - написал он. Ариэль Ольмерт отметил, что в период премьерства его отца он не жил в официальной резиденции, не имел шоферов и телохранителей, а сам зарабатывал на жизнь и старался убирать за собакой.