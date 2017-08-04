Коалиция признала гибель 624 мирных жителей Сирии и Ирака

Теги: В мире сирия сша ирак жертвы коалиция

Возглавляемая США коалиция по борьбе с "Исламским государством" признала ответственность за гибель 624 мирных жителей в Ираке и Сирии за время проведения антитеррористической операции. Оценка жертв производилась в июне. В настоящее время изучаются еще 424 сообщения о гибели мирных граждан.

Возглавляемая США коалиция по борьбе с "Исламским государством" (деятельность организации запрещена в России) признала ответственность за гибель 624 мирных граждан за время проведения антитеррористической операции в Сирии и Ираке. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу коалиции.

"На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - говорится в сообщении.

Операция была начата в августе 2014 года, оценка производилась по состоянию на июнь 2017 года. В настоящее время изучаются еще 424 сообщения о гибели мирных граждан.