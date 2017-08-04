Спасатели подняли на поверхность 133 шахтера якутского рудника "Мир"

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Спасатели вывели на поверхность 133 горнорабочих рудника "Мир" в Якутии. Двое из них госпитализированы с легкими травмами ног. При этом спасательная операция продолжается. В настоящее время судьба еще 17 шахтеров остается неизвестной.

С рудника "Мир" в городе Мирный в Якутии спасатели вывели на поверхность 133 горнорабочих. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На поверхность при помощи подъемников выведены 133 шахтера", - говорится в сообщении. При этом спасательная операция продолжается. В работах на руднике задействованы более 100 человек и свыше 10 единиц техники. В настоящее время судьба еще 17 шахтеров остается неизвестной.

Как сообщила замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая, двое из 133 спасенных горняков госпитализированы с легкими травмами ног, передает "Интерфакс".

Авария на якутской шахте "Мир" компании "Алроса" произошла утром в 10:35 по Москве. В момент подтопления на руднике находилось около 150 человек. Это уже второе происшествие на шахте за неделю. 29 июля там произошло обрушение горной породы, которая насмерть засыпала одного горняка.

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