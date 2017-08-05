Подводная охота Путина на щуку. Видео

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Владимир Путин в пятницу порыбачил в горных озерах в южной Сибири, где почти два часа гонялся за щукой во время подводной охоты. На маске президента была установлена камера Go Pro, которая фиксировала происходящее. TVC.RU публикует запись охоты на щуку.

Президент России Владимир Путин в пятницу отдохнул в южной Сибири. На каскаде горных озер глава государства половил рыбу и два часа гонялся за щукой во время подводной охоты, сообщает TVC.RU.

Во время подводной охоты на маске Путина была установлена камера Go Pro. На записи, которую распространила пресс-служба Кремля, видно, что президент никак не может подстрелить щуку, но в итоге все-таки сделал это, когда рыба залегла на дно.

В путешествии по Сибири президента сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.