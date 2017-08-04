Работника кладбища в Новой Москве придавило могильной плитой

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Работника Щербинского кладбища придавило могильной плитой. Мужчина госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

Работника Щербинского кладбища в Новой Москве придавило могильной плитой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пострадавший санитарным вертолетом эвакуировал в НИИ им. Склифосовского. Подробности иницидента не сообщаются.

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