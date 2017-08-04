На северо-западе Москвы из-за пожара эвакуировали дом

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Возгорание произошло в мансарде жилого дома на северо-западе столицы. Жильцов эвакуировали до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На северо-западе столицы в мансарде жилого дома произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"Пожар произошел в монолитном трехэтажном жилом доме по адресу: Пенягинская улица, дом 24. По предварительным данным, возгорание произошло в мансардной части здания. Жильцы дома были эвакуированы до прибытия пожарных", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Из-под кровли дома продолжает идти густой черный дым.

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