ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens

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Евросоюз в пятницу расширил список санкций в отношении России из-за скандала вокруг поставок в Крым турбин компании Siemens. В обновленный перечень попали трое российских чиновников, в том числе замглавы Министерства энергетики Андрей Черезов и глава департамента ведомства Евгений Грабчак.

Евросоюз в пятницу утвердил расширение санкций в отношении России из-за скандала вокруг поставок турбин компании Siemens в Крым. В обновленный список попали три компании и три физических лица, в том числе замглавы Министерства энергетики России Андрей Черезов, сообщается на сайте Совета ЕС.

Под санкции также попали ООО и ОАО "Технопромэкспорт" и их руководитель — Сергей Топор-Гилка, ЗАО "Интеравтоматика" (все три компании участвовали в строительстве ТЭС в Крыму) и руководитель департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

В июне 2017 года агентство Reuters сообщило, что, в Крым в обход санкций якобы были доставлены газовые турбины Siemens. Речь идет о моделях SGT5-2000E, которые установят на электростанции в Севастополе. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, на полуострове устанавливаются турбины российского производства.

11 июля немецкий концерн Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за информации о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки.