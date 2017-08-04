Фестиваль "Цветочный джем" стал главным городским праздником лета

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Около шести миллионов человек посетили фестиваль "Цветочный джем" в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город может проводить такие фестивали благодаря упорядочению парковочных пространств, а также избавлению зданий и улиц от многочисленной рекламы.

Столичный фестиваль "Цветочный джем" посетили шесть миллионов человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Этот фестиваль посетили порядка шести миллионов человек. Можно было бы сказать, что это придуманная цифра, но сами продавцы мороженного говорят, что было куплено 1,5 миллиона порций мороженого", - приводит слова Собянина ТАСС.

Он отметил, что столица может проводить такие масштабные мероприятия благодаря большой проделанной работе. В частности, упорядочению парковочных пространств, а также избавлению зданий и улиц от многочисленной рекламы.

Фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве с 20 июля по 6 августа. Гости мероприятия на более чем 40 площадках могут полюбоваться на композиции из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, различное варенье и другие лакомства.

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