Украина не верит, что Россия построит Крымский мост

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На Украине отказываются верить в строительство Россией моста в Крым через Керченский пролив. По словам украинского министра юстиции Павла Петренко, наша страна не сможет построить Крымский мост собственными силами, а другие государства не станут участвовать в этом из-за угрозы санкций.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отказывается верить в то, что Россия сможет построить мост в Крым через Керченский пролив. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

По его мнению, Россия не сможет построить Крымский мост собственными силами, а другие страны не станут помогать нашей стране из-за угрозы санкций. Министр юстиции отметил, что "перспектив у этого проекта нет".

"Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии", - сказал Петренко.

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Автомобильную часть запустят в 2018 году, а железнодорожную - в 2019.

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