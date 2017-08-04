На Ленинградском вокзале в Москве появились указатели на китайском

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В столице на Ленинградском вокзале объявления об отправлении и прибытии поездов перевели на китайский язык. Это связано с популярностью маршрута между Москвой и Санкт-Петербургом у туристов из КНР.

На Ленинградском вокзале в столице появились информационные указатели на китайском языке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"В настоящее время на китайский язык переведены объявления об отправлении и прибытии поездов на информационном табло", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до конца сентября на вокзале переведут навигационные указатели, сообщающие о том, где можно найти выходы, медицинские пункты, залы ожидания, камеры хранения, досмотровые зоны и другие услуги.

Кроме того, проект по внедрению китайского языка введут и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Это связано с популярностью маршрута между двумя крупнейшими российскими городами у туристов из КНР.

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