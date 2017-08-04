Три человека погибли в результате крушения самолета в Швейцарии
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В районе Граубюнден на юго-востоке Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет. В результате происшествия погибли три человека, в том числе два подростка. Кроме того, тяжелые травмы получила 17-летняя девушка.
В результате крушения небольшого самолета в швейцарском районе Граубюнден погибли три человека, в числе которых два подростка. Об этом сообщает ТАСС.
Четырехместный самолет Piper поднялся в воздух с территории летнего лагеря для молодежи. Воздушное судно потерпело крушение через десять минут после взлета. В результате происшествия погиб пилот и два молодых человека. Кроме того, тяжелые травмы получила 17-летняя девушка.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины случившегося.
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