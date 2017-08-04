Три человека погибли в результате крушения самолета в Швейцарии

Теги: В мире самолет погибшие крушение швейцария

В районе Граубюнден на юго-востоке Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет. В результате происшествия погибли три человека, в том числе два подростка. Кроме того, тяжелые травмы получила 17-летняя девушка.

В результате крушения небольшого самолета в швейцарском районе Граубюнден погибли три человека, в числе которых два подростка. Об этом сообщает ТАСС.

Четырехместный самолет Piper поднялся в воздух с территории летнего лагеря для молодежи. Воздушное судно потерпело крушение через десять минут после взлета. В результате происшествия погиб пилот и два молодых человека. Кроме того, тяжелые травмы получила 17-летняя девушка.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

Читайте также:

На Ленинградском вокзале в Москве появились указатели на китайском

МЧС: на поверхность подняты 142 шахтера рудника "Мир"

Украина не верит, что Россия построит Крымский мост

Фестиваль "Цветочный джем" стал главным городским праздником лета

ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens