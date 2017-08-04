В затопленном руднике "Мир" ищут девятерых шахтеров

Теги: мчс якутия Происшествие шахта

Вероятной причиной аварии на руднике "Мир" стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы. В этом момент под землей находился 151 человек, 142 уже подняты на поверхность. В настоящее время горноспасатели ведут операцию по поиску девяти шахтеров.

В Якутии на алмазном руднике "Мир", где произошла авария, ищут 9 пропавших рабочих, передает "ТВ Центр". На шахте, которая принадлежит компании "Алроса", обрушилась горная порода. Это привело к прорыву грунтовых вод. Внутрь попало не менее 200 кубических метров. В тот момент под землей находился 151 человек. Из них 142 благополучно подняты на поверхность. Их жизни ничто не угрожает.

На место ЧП вылетела оперативная группа МЧС. Всего в спасательной операции задействованы 100 специалистов и 10 единиц техники. Кроме того, из Новокузнецка направлены более 30 горноспасателей и подземных водолазов. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Об аварии на руднике был оперативно проинформирован Президент. Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову прибыть в Мирный, и на месте контролировать спасательные работы.