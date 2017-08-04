Четырех американских чиновников обвинили в утечке секретной информации

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В Кремле разделяют оценку Дональда Трампа, который накануне назвал уровень российско-американских отношений опасно низким. Сам Трамп в пятницу назвал обвинения в мнимом вмешательстве России в американские выборы лживыми и унизительными для США. Тем временем генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что четверым чиновникам уже предъявлены обвинения в утечке секретной информации.

После того, как уволенный глава ФБР Джеймс Коми во всеуслышание признался в том, что документировал все свои разговоры с Дональдом Трампом, а потом эти записи попали к журналистам, удивляться, казалось бы, больше нечему. Очередная утечка секретной информации в прессу - это лишний повод констатировать: опереться избранному президенту США не на кого. В распоряжении Washington Post оказались расшифровки телефонных разговоров Трампа с лидерами Мексики и Австралии. Их традиционно делают сотрудники Белого дома, отмечает "ТВ Центр".

В первой записи обсуждается строительство стены на границе с Мексикой. Это было одним из основных обещаний во время избирательной кампании. Трамп всегда уверял, что платить за это будет исключительно Мехико. Но, судя по обнародованном разговору, Энрике Ньето финансировать стройку совсем не готов. И американский президент буквально шантажирует своего мексиканского коллегу.

"Вы не можете говорить об этом прессе. Финансирование, возможно будет по какой-то формуле. Но если вы будете трезвонить, что Мексика не будет платить, я больше не хочу встречаться с вами, ребята. Я не смогу с этим жить!" – якобы заявил Дональд Трамп.

На публике Трамп все время продолжал гнуть свою линию, мол, Мексика заплатит. Следующий разговор - с австралийским премьером. Причиной резкой смены настроения Трампа послужило требование Малкольма Тернбулла выполнить соглашение, подписанное еще Обамой, и принять беженцев, которые временно обосновались в Австралии.

"Вы меня убиваете. Я больше всех в мире не хочу пускать людей в страну. А сейчас я должен согласиться с тем, чтобы принять 2000 человек. Я сегодня сделал много звонков. И этот самый неприятный из всех. Я разговаривал с Путиным. И это был приятный разговор. Вот что смешно. Я ненавижу саму мысль о том, что я должен буду принять их", - заявил Трампу Тернбулл.

Несмотря на ссору во время разговора с австралийским премьером, Трамп даже выразил тому восхищение за отказ принимать беженцев, прибывающих на лодках.

Тем временем генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что четверым чиновникам уже предъявлены обвинения в утечках секретной информации. Их имена не раскрываются.

Видимо, не чувствуя себя в безопасности на собственном рабочем месте, к тому же в Белом доме сейчас ремонтируют кондиционеры, Трамп отправился туда, где ему точно рады — в Западную Виргинию. Там во время президентских выборов доля его сторонников оказалась больше, чем в каком-либо другом штате. На встречу с главой государства собрались почти 10 тысяч человек. Трамп, который никак не может оправдаться за мифические связи с Кремлем, на всякий случай уточняет, нет ли среди них русских. Убедившись, что нет, как будто облегченно выдыхает: мол, мы победили не благодаря России, а благодаря вам.

"Русская история фейковая, полностью сфабрикованная. Она унизительна для всех нас, для нашей страны и Конституции. Это просто попытка оправдать самое большое поражение в американской политической истории. Демократам становится лучше, когда они говорят об этом. Им просто больше нечего обсудить. У них нет идей, повестки дня, концепции", - утверждает Трамп.

И, кажется, с этим уже готовы согласиться даже сами демократы. Губернатор штата Западная Виргиния на встрече с Трампом объявил о смене политической ориентации.

Последний случай, когда действующий губернатор переходил из стана демократов к республиканцам, произошел 26 лет назад. Впрочем, в США сейчас происходит много такого, чего раньше и представить никто не мог. Взять закон, одобренный Конгрессом об ограничении президентской власти, согласно которому глава государства не может влиять на санкционную политику. Но Сенат пошел еще дальше - запретил Трампу назначать чиновников, пока американский парламент на каникулах. Раньше президенты всегда пользовались такой возможностью, чтобы протащить свои кандидатуры в обход сенаторов. Но и этого конгрессменам показалось мало. В Сенат уже внесен законопроект, запрещающий Трампу увольнять спецпрокурора по российскому делу. И очень мало сомнений в том, что документ не будет одобрен.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".