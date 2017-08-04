На Нагатинской набережной мужчина прыгнул за ключами в Москва-реку

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На юге столицы мужчина уронил ключи в Москва-реку и решил прыгнуть за ними в воду. Затем на место прибыли спасатели и вытащили пострадавшего из реки. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который едва не утонул после попытки достать упавшие в воду ключи. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В 17:36 на Нагатинской набережной в Москву-реку спрыгнул одетый мужчина 1977 года рождения. От поисково-спасательной станции "Кожухово" - три тысячи метров, от берега - пять метров. Спасатели подняли мужчину с поверхности воды", - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи и в настоящее время его здоровью ничего не угрожает. По словам мужчины, он уронил в воду ключи, после чего прыгнул за ними в реку.

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