Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться

Теги: Общество россия население минздрав

В Минздраве отметили снижение смертности населения России во всех возрастных группах. По данным ведомства, за 2016 год продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на полгода, впервые достигнув отметки в 72 года.

В России смертность населения во всех возрастных группах продолжает снижаться в 2017 году. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минздрава.

"За 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тысяч жизней больше, чем годом ранее. Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошлый год продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на полгода, впервые достигнув отметки в 72 года.

Читайте также:

В затопленном руднике "Мир" ищут девятерых шахтеров

На Нагатинской набережной мужчина прыгнул за ключами в Москва-реку

На Amazon начали продавать туалетную бумагу с твитами Трампа

Три человека погибли в результате крушения самолета в Швейцарии

На Ленинградском вокзале в Москве появились указатели на китайском