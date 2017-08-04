МИД возложил ответственность за новые санкции ЕС на Германию

Теги: Политика германия евросоюз санкции

Москва рассматривает новые санкции ЕС как недружественный и необоснованный шаг. Как заявили в российском МИД, решение Брюсселя представляет собой "обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов". Ответственность за новые антироссийские санкции ведомство возложило на руководство ЕС и правительство Германии.

В российском МИД с глубоким сожалением восприняли решение Брюсселя о расширении антироссийских санкций из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым, назвав его недружественным и необоснованным.

Как заявили на Смоленской площади, ответственность за это решение лежит на руководстве Евросоюза и правительстве Германии.

"Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом. Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", - говорится в заявлении МИД.

При этом Москва оставляет за собой право на введение ответных мер, хотя и сохраняет заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Германией.

Евросоюз в пятницу расширил список санкций в отношении России из-за скандала вокруг поставок в Крым турбин компании Siemens. В обновленный перечень попали трое российских чиновников, в том числе замглавы Министерства энергетики Андрей Черезов и глава департамента ведомства Евгений Грабчак.