Глава Якутии выразил надежду найти живыми шахтеров на руднике "Мир"

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В Якутии продолжается спасательная операция по поиску девятерых шахтеров в затопленном руднике "Мир". Глава региона Егор Борисов заявил, что надежда найти горнорабочих живыми есть. В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что надежда найти горнорабочих рудника "Мир" живыми есть. Об этом он рассказал после заседания рабочей группы правительственной комиссии.

"Мы за короткое время подняли 142 человека. В настоящее время поиск ведут и наши специалисты, и прибывшие из других регионов. Надежда есть, работа ведется", - приводит слова Борисова ТАСС.

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что спасательная операция на руднике будет продолжаться до полного выяснения обстоятельств. По его словам, в Мирный прибыли 32 горноспасателя и 7 горных водолазов, которые умеют работать в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что с подтопленного рудника "Мир" в Якутии подняли 142 горнорабочих из 151, находившегося в шахте. Судьба девятерых пока остается неизвестной. Вероятной причиной аварии на руднике стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы.

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