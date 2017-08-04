С несколькими пропавшими в руднике "Мир" шахтерами установлена связь

Теги: якутия Происшествие шахта

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Мирный, где на алмазном руднике обрушилась порода и произошел прорыв грунтовых вод в шахту. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. Основные силы сейчас брошены на поиски 9 пропавших горняков. С несколькими из них установлена связь, сообщили в "АЛРОСе".

Первые кадры эвакуации — на поверхность с глубины более 500 метров выходит 142 шахтера, но еще 9 горняков остаются под землей. В МЧС сообщают, что местоположение группы из четырех человек установлено, передает "ТВ Центр". Пятеро на связь не выходят. 210 горизонт рудника, в котором они работали, заливает вода, глубина уже по грудь и есть риск дальнейшего подтопления. Пока уровень удается удерживать стабильным благодаря дополнительным насосам. Для помощи пострадавшим из Новокузнецка в Мирный прилетел отряд подземных водолазов и горноспасателей. Вместе с ними прибыл глава МЧС Владимир Пучков.

ЧП произошло в шахте, которая является продолжением одного из крупнейших на планете алмазных карьеров "Мир". Добыча драгоценных камней здесь началась еще в 1955 году и с тех пор карьер разрыли более чем на километр в диаметре. Глубина воронки 525 метров. С 2009 года добыча руды ведется только в одноименном подземном руднике. Шахты постоянно находятся под угрозой подтопления из-за воды, которая скапливается на дне карьера. Ее непрерывно откачивают насосами, но в пятницу на поверхности скопилось около 300 тысяч кубометров жидкости. В результате произошел прорыв.

"Неконтролируемым прорывом воды была нарушена схема спуска/подъема людей в шахту. И была отключена электроэнергия. Схема вентиляции предприятия осталась прежней. Работала в нормальном режиме", - говорит замглавы МЧС Владлен Аксенов.

Случай подтопления не единственный - несколько дней назад шахту заливало водой, тогда насосы тоже не справлялись. А 29 июля в штрек-ленте обрушилась горная порода и засыпала погрузочную машину. Пострадал водитель. Теперь региональному Следственному комитету предстоит выяснить обстоятельства всех происшествий. По факту сегодняшнего начата проверка.

В компании "АЛРОСА", которой принадлежит рудник, заявили, что предприятие проходило все плановые проверки. Руководство корпорации и губернатор Якутии Егор Борисов участвуют в работе оперативного штаба. Отмечается, что всем горнякам будет оказана необходимая помощь. Поиск оставшихся под землей шахтеров ведется непрерывно в три смены. МЧС увеличило группировку спасателей до 100 человек.

Пётр Вершинин, Георгий Могунов. "ТВ Центр".