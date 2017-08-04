В Москве произошел сбой в системе оплаты парковки через SMS
Теги: Москва парковка автомобиль паркинг сбой
В пятницу вечером в столице произошел сбой в системе оплаты парковки через SMS-сообщения. В настоящее время услуга доступна через паркоматы на улицах, приложение "Парковки Москвы" и в личном кабинете на сайте паркинга.
В столице произошел сбой в системе оплаты парковки с помощью SMS-сообщений. Об этом сообщается на сайте Московского паркинга.
"С 19:00 4 августа 2017 временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через SMS-сообщения", - говорится в сообщении.
В настоящее время услуга по оплате парковки доступна через паркоматы на улицах, приложение "Парковки Москвы" и в личном кабинете на сайте паркинга.
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