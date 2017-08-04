В Москве произошел сбой в системе оплаты парковки через SMS

Теги: Москва парковка автомобиль паркинг сбой

В пятницу вечером в столице произошел сбой в системе оплаты парковки через SMS-сообщения. В настоящее время услуга доступна через паркоматы на улицах, приложение "Парковки Москвы" и в личном кабинете на сайте паркинга.

В столице произошел сбой в системе оплаты парковки с помощью SMS-сообщений. Об этом сообщается на сайте Московского паркинга.

"С 19:00 4 августа 2017 временно недоступны оплата парковки и пополнение парковочного счета через SMS-сообщения", - говорится в сообщении.

В настоящее время услуга по оплате парковки доступна через паркоматы на улицах, приложение "Парковки Москвы" и в личном кабинете на сайте паркинга.

Читайте также:

Глава Якутии выразил надежду найти живыми шахтеров на руднике "Мир"

Четырех американских чиновников обвинили в утечке секретной информации

МИД возложил ответственность за новые санкции ЕС на Германию

Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться

На Нагатинской набережной мужчина прыгнул за ключами в Москва-реку