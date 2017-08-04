Трансфер Неймара за €222 млн может пошатнуть футбольный мир

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Футбольный мир взбудоражен скандальным переходом бразильского супернападающего Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Сумма контракта — 222 миллиона евро. Никогда ни один футболист не стоил так дорого. Но дело даже не в деньгах. Многие болельщики не могут понять, почему один из лучших игроков мира решил уйти из каталонского суперклуба в не столь успешную французскую команду.

Неймар уже в Париже, куда он, похоже, приехал всерьез и надолго, передает "ТВ Центр". И его первым выходом в свет в столице Франции стала пресс-конференция о смене каталонской "Барселоны" на местный "Пари Сен-Жермен". За это ПСЖ заплатил 222 миллиона евро отступных. Правда, львиная доля суммы была выделена из бюджета Катара, который уже объявил Неймара наиболее вероятным кандидатом на должность посла Мундиаля 2022 года.

Главный вопрос - в чем причина перехода. Одна из версий - деньги. В составе "сине-гранатовых" Неймар получал 15 миллионов евро в год - вдвое меньше своего кумира и коллеги по команде Лионеля Месси. В ПСЖ ему предложили пятилетний контракт с зарплатой в 30 миллионов в год. Но сам форвард уверяет: он прекрасно себя чувствовал в каталонском клубе, а в "Пари Сен-Жермен" перешёл по зову сердца.

"Это было одно из самых трудных решений в моей жизни, я играл в великом клубе - в "Барселоне". Я люблю "Барселону", у меня там много друзей. Люди, которые считают, что я приехал сюда из-за денег, не знают ничего обо мне и моей жизни. Деньги никогда не были для меня мотивацией. Главное, что меня волнует - мое счастье и счастье моей семьи", - заявил футболист.

Опровергает материальную заинтересованность своего нового игрока и президент "Пари Сен-Жермен". Нассер Аль-Хелаифи заявил, что считает бразильца лучшим игроком в мире и самым удачным приобретением за всё время существования футбольного клуба.

"Я уверен, благодаря ему мы заработаем больше денег, чем за него заплатили. Неймар и "ПСЖ" - это бренд! Это сила! Неймар подписал контракт, чтобы помочь нам побеждать. Мы будем писать историю вместе", - заявил он.

Ещё одним поводом для перехода могло стать то, что Неймар решил наконец выйти из тени Месси. Бразилец мечтает получить "Золотой мяч", но, играя в одной команде с великим футболистом, завоевать главный персональный приз практически невозможно. Но, скорее всего, главная причина - отец Неймара, по совместительству его персональный агент, у которого окончательно испортились отношения с руководством "Барселоны". Фанаты каталонского клуба называют бразильца предателем и жгут футболки с его именем. В Париже - ситуация обратная. У магазина с футбольной атрибутикой с утра выстроилась огромная очередь.

Специалисты называют трансфер Неймара землетрясением в футбольном мире, которое может вызвать цепную реакцию. И в первую очередь, с новой силой разгонится трансферный рынок. Как следствие - могут серьёзно измениться составы топ-клубов. "Барселона" уже нашла замену бразильцу. В атакующую тройку к Месси и Суаресу каталонский суперклуб намерен поставить игрока дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Оксана Фомичева, Дмитрий Жучков. "ТВ Центр".