МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре

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В ближайшие часы в столице ожидается ухудшение погодных условий. Местами в городе пройдет сильный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Столичное управление МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в столице в ближайшие часы. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на ночь и утро 5 августа в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

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