МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева в Крым

Теги: медведев мид протест россия украина Крым

МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с визитом в Крым российской делегации во главе с Дмитрием Медведевым. Ранее премьер-министр провел в Феодосии совещание, на котором обсуждалось развитие промышленности республики.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с посещением Крыма российской делегацией во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста", - заявили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Медведев провел в Феодосии совещание, в ходе которого обсуждалось развитие промышленности Крыма и Севастополя.

Читайте также:

МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре

В Москве произошел сбой в системе оплаты парковки через SMS

Глава Якутии выразил надежду найти живыми шахтеров на руднике "Мир"

Четырех американских чиновников обвинили в утечке секретной информации

МИД возложил ответственность за новые санкции ЕС на Германию