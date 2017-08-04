МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева в Крым
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МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с визитом в Крым российской делегации во главе с Дмитрием Медведевым. Ранее премьер-министр провел в Феодосии совещание, на котором обсуждалось развитие промышленности республики.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с посещением Крыма российской делегацией во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста", - заявили в МИД Украины.
Ранее сообщалось, что Медведев провел в Феодосии совещание, в ходе которого обсуждалось развитие промышленности Крыма и Севастополя.
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