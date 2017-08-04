Актриса из "Секса в большом городе" может стать губернатором Нью-Йорка

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Миранда из "Секса в большом городе" хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. По данным СМИ, актрису Синтию Никсон могут поддержать представители либеральных сил.

Актриса из сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон может выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"Она нестандартный кандидат с перспективными способностями, который сможет воодушевить людей", - отметил директор Союза за качественное образование Билл Истон. По данным СМИ, исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил.

Ранее в 2013 году Никсон уже работала в предвыборном штабе действующего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

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