Группа Scooter впервые выступила в Крыму

Теги: музыка фестиваль украина Крым

Группа Scooter впервые приехала в Крым для участия в фестивале. Перед гастролями зарубежные звезды подверглись серьезному давлению, в том числе со стороны официального Киева. Однако участники группы заявили, что они приехали в Крым не заниматься политикой, а встретиться со своими поклонниками.

Украинский МИД направил России ноту протеста из-за визита Дмитрия Медведева в Крым. Как следует из текста, Москва, оказывается, должна была согласовать поездку премьер-министра в российский регион с Киевом, передает "ТВ Центр".

Глава правительства накануне побывал в Феодосии, где прошло совещание по развитию промышленности Крыма и Севастополя. Абсурдные заявления с украинской стороны прозвучали и в адрес известной немецкой группы Scooter. Против музыкантов, которые приехали в Балаклаву для участия в фестивале, украинская прокуратура возбудила уголовное дело, им грозит до восьми лет тюрьмы. Якобы все иностранцы могут ездить в Крым исключительно с разрешения украинских властей.

Перед гастролями зарубежные звезды подверглись серьезному давлению, в том числе со стороны официального Киева. Артистов запугивали, но участники группы заявили, что они приехали в Крым не заниматься политикой, а встретиться со своими поклонниками.