Спасатели вытащили одного из заблокированных шахтеров с рудника "Мир"

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В МЧС сообщили, что спасатели подняли на поверхность одного их заблокированных рабочих с рудника "Мир" в Якутии. Ему оказали первую помощь и доставили в местную больницу. Алишер Мирзаев стал 143-м спасенным горнорабочим с подтопленного рудника. Таким образом, судьба восьмерых шахтеров все еще остается неизвестной.

Спасатели подняли на поверхность одного из заблокированных шахтеров с рудника "Мир" в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели", - говорится в сообщении.

Ранее он самостоятельно вышел на связь со спасателями. Мирзаев стал 143-м спасенным горнорабочим с подтопленного рудника. Таким образом, судьба восьмерых шахтеров все еще остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что на шахте "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Всего на руднике находился 151 человек. Вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы.

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