От Путина ни одна щука не уйдет: как президент рыбачил в Сибири

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В субботу появились уникальные кадры рыбалки Владимира Путина в Южной Сибири. Президент побывал в труднодоступном районе тайги, совершил поход по горной реке и порыбачил как на удочку, так и под водой. В соцсетях эту рыбалку главы государства сразу же окрасили политическими тонами - от Путина ни одна щука не уйдет.

В субботу появились кадры рыбалки Владимира Путина на одном из сибирских озер. На этой неделе президент сделал остановку на отдых в Тыве, когда направлялся из Москвы в Благовещенск. Глава государства побывал в труднодоступном районе тайги, совершил поход по горной реке и порыбачил, причем, как на удочку, так и под водой, передает "ТВ Центр".

Уникальные кадры обнародовала пресс-служба Кремля. По пути в Благовещенск Владимир Путин сделал остановку на отдых в Южной Сибири. Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тывы.

Места безлюдные и труднопроходимые, но в этих краях живописнейшие уголки природы и такая умиротворяющая тишина, которые редко где встретишь. Именно здесь глава государства предстал без галстука и продемонстрировал прекрасную физическую форму.

Места здесь хоть и красивые, но весьма суровые. Условия отдыха президента далеки от курортных. Температура в озере не превышает 17-ти градусов. Президент - в полной экипировке. В гидрокостюме, которые позволяет уменьшить теплоотдачу и с подводным ружьем. Это не простая рыбалка, а настоящая подводная охота.

На маске у президента закреплена камера GoPro. Подводная съемка обнародована без купюр. Целых два часа Владимир Путин гонялся за щукой. Подстрелить рыбу сперва никак не удавалось. Но Путин своего все-таки добился. Точный вес этой щуки пока не известен, но вытаскивать рыбу помогали сразу несколько человек.

Любовь президента к рыбалке известная давно. В 2013 году Путин установил свой личный рекорд, поймав щуку весом 21 килограммов. Тогда он даже поцеловал свою добычу. Потом шутил: мол, на самом деле рыболов он никудышный, а улов удался, потому что людей в том месте почти нет. В богатой на рыбные места республике Тыва Путин в 2007 году разделил свое увлечение с князем Монако. Тогда же впервые были обнародованы фотографии российского лидера с голым торсом. 10 лет спустя 64-летний Путин продемонстрировал, что его физическая форма ничуть не изменилась.

Помимо подводной охоты, Путин во время короткого отдыха в Тыве порыбачил на горных озерах с удочкой, проплыл кролем в весьма бодрящей прохладой воде уже без гидрокостюма. На небольших глубинах сам вел глиссер "Пиранья". Совершил переходы по таежным горам на квадроциклах и пешком.

В соцсетях эту рыбалку президента сразу же окрасили политическими тонами. От Путина ни одна щука не уйдет, резюмировали пользователи.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".