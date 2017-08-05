Российские военные передали лекарства онкологическому центру в Сирии
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Российские военные доставили большую партию лекарств в сирийскую провинцию Латакия. Препараты передали единственному в стране онкологическому центру. Вес ценного груза составил 300 килограммов.
Российские военные доставили большую партию лекарств в сирийскую провинцию Латакия. Препараты передали онкологическому центру - единственному в стране, передает "ТВ Центр".
Ценный груз весом 300 килограммов доставили спецбортом Минобороны. Акцию готовили долго. Лекарства, неустойчивые к высоким температурам, требовали особых условий хранения и транспортировки. Несмотря на трудности, российский центр по примирению обеспечил поставку в срок. Подобные препараты в стране не производятся. Из-за западных санкций у больницы нет возможностей закупать их в Европе. Большая часть пациентов госпиталя - пожилые люди и дети.