В Севастополе подготовили вторую плавопору для Крымского моста

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Вторая плавучая опора отправилась в Керчь из Севастополя. Ее строительством занимались специалисты Севастопольского морского завода. Плавучую систему из двух опор спроектировали специально для транспортировки арочных пролетов.

Из Севастополя в Керчь отправилась вторая плавучая опора, на которой арки Крымского моста перевезут к месту их установки, передает "ТВ Центр".

Она идентична первой. Длина более 60 метров, ширина - 35, а высота - около 12. Плавучую систему из двух опор спроектировали специально для транспортировки арочных пролетов. Строительством занимались специалисты Севастопольского морского завода.

Операцию планируют закончить в течение двух месяцев. Сначала перевезут и смонтируют железнодорожную арку, ее вес более шести тысяч тонн. Конструкцию уже сняли со стапеля и передвигают к месту погрузки на опору.