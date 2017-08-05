В Ростовской области соберут рекордный урожай зерна

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В Ростовской области готовятся собрать рекордный урожай зерна. В настоящее время намолотили уже свыше девяти миллионов тонн. Как только жатва окончательно завершится, пшеница отправится в другие регионы страны, а также в Египет, Турцию, Арабские эмираты и Азиатские страны.

В Ростовской области готовятся собрать рекордный урожай зерна. Уже намолотили свыше девяти миллионов тонн. Пока позволяет погода, фермеры работают круглосуточно, без праздников и выходных. Ведь уборка, как отмечают специалисты, должна быть непрерывной. Чем меньше остановок у комбайна, тем лучше результат. Да и успеть нужно за 20 дней, передает "ТВ Центр".

На этом золотом поле в 150 гектаров колоски все как один, стройные, длинные, наливные. В Ростовской области в отличие от Центральной России дождливые весна и лето пришлись как раз кстати и спасли урожай. Ведь еще осенью фермерам пришлось сажать пшеницу в сухую землю. И, вот, сегодня местные аграрии заявляют о новых рекордах.

Как только колосья созрели, за 20 дней пшеницу надо успеть собрать. 40 градусная жара лучше время для жатвы. Именно в таких условиях достигается нужная для уборки влажность зерна. Поэтому специалисты трудятся в поле от рассвета до заката, без праздников и выходных, под палящим солнцем.

Мелкон Хочкиян работает механизатором уже четверть века. Работу свою любит, а современная техника ее сделала еще и комфортной. Комбайны, произведенные на Дону, оборудованы кондиционерами и компьютерами. Специальные программы автоматически определяют нужный режим работы мотовила, скорость движения машины, загрузку бункера и помогают собрать зерно с наименьшими потерями. Но человека они по-прежнему не заменяют.

Уборка должна быть непрерывной. Чем меньше остановок у комбайна, тем лучше результат. Как только один грузовик наполняется зерном, тут же подъезжает следующий.

Зерно очищается путем просеивания. Пшеница льется непрерывной рекой. Фермеры называют ее второй нефтью. В последние годы зерна настолько много, что 90% урожая покидает донской регион.

"Зерно мы традиционно экспортируем, это основное направление сбыта. Хотя один миллион тонн пшеницы и других зерновых культур остается в Ростовской области в переработанном виде", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

До завершения уборочной страды еще больше недели. А хлеборобы Дона уже намолотили 9,3 миллиона тонн зерна. Как только жатва окончательно завершится, донское золото отправится в другие регионы страны, а также в Египет, Турцию, Арабские эмираты и Азиатские страны.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, "ТВ Центр".