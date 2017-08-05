Тверскую улицу в Москве перекрыли с 5 по 7 августа

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В столице в выходные проводят работы замене асфальта в районе Тверской улицы. В частности, нельзя проехать по участку от Пушкинской до Триумфальной площади. Кроме того, закрыта 1-ая Тверская-Ямская и площадь Тверская Застава. Откроют движение уже в понедельник в пять утра.

Тем, кто собирается в эти выходные в центр города стоит рассмотреть маршруты объезда. В рамках программы "Моя улица" работы по благоустройству проводят в районе Тверской улицы, передает "ТВ Центр".

В частности, нельзя проехать по участку от Пушкинской до Триумфальной площади. Кроме того, закрыта 1-ая Тверская-Ямская и площадь Тверская Застава. Ограничения связаны с заменой дорожного полотна. Асфальт укладывают единым кровом, без стыков. Чтобы новое покрытие дольше прослужило москвичам. Откроют движение уже в понедельник в пять утра.