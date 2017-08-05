США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату
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Госдеп официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Данный процесс должен занять три года. В Вашингтоне также добавили, что они по-прежнему готовы сотрудничать с другими странами по климатическим вопросам.
Госдепартамент США официально уведомил ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает РИА Новости. Процесс выхода должен занять три года.
В американском ведомстве подчеркнули, что США "открыты к тому, чтобы снова присоединиться к соглашению", но это произойдет, только если "будут созданы более выгодные условия для бизнеса, народа, рабочих и налогоплательщиков".
Однако в Госдепе отметили, что американская сторона продолжит работу над сокращением парниковых газов за счет внедрения новых технологий. В Вашингтоне также добавили, что они по-прежнему готовы сотрудничать с другими странами по климатическим вопросам.
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