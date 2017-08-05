Пентагон предложил Трампу поставлять Украине противотанковые ракеты

Теги: В мире сша оружие украина пентагон

В Пентагоне предложили Белому дому план, который предполагает поставку противотанкового оружия Украине. В частности, речь идет о ракетных комплексах Javelin на 50 миллионов долларов. Минобороны США считает этот шаг целесообразным.

Министерство обороны США предложило Белому дому план, предполагающий поставки на Украину противотанкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

По данным СМИ, в Пентагоне предлагают поставить Киеву ракетные комплексы Javelin на 50 миллионов долларов. Минобороны США считает этот шаг целесообразным. При этом в Белом доме пока не приняли окончательного решения по поставкам оружия.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американцы не поставляли оружие Украине, однако она не исключает такой возможности в будущем.

Читайте также:

В Ростовской области соберут рекордный урожай зерна

От Путина ни одна щука не уйдет: как президент рыбачил в Сибири

На Тверскую область обрушился разрушительный ураган

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Российские военные передали лекарства онкологическому центру в Сирии