Стадион "Локомотив" в Москве сменил название
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Стадион "Локомотив" в столице переименовали в "РЖД Арену". Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус. Кроме того, малая спортивная арена клуба получила название "Сапсан Арена".
Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус заявил о переименовании названия домашнего стадиона команды. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.
"Это исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – "РЖД Арена". Малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена", - сказал Геркус.
Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году на северо-востоке столицы. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.
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