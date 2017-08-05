Коалиция США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке
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Коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийском городе Ракка. По данным СМИ, здание подверглось бомбардировке более чем 20 снарядами. При этом в госпитале не было террористов ИГ.
Международная коалиция во главе с США нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийском городе Ракка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.
"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в здании не было террористов запрещенной в России организации "Исламское государство". Всего же госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.
Ранее западная авиация уже применяла фосфорные бомбы, которые запрещены целым рядом международных соглашений. В июне жертвами налета стали 17 жителей Ракки.
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