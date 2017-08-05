Российские военные лидируют на конкурсе кинологов на Армейских играх

Теги: Общество соревнования военный кинолог

Российские военные лидируют по итогам двух этапов конкурса среди кинологов - "Верный друг". Он проходит в рамках международных Армейских игр. Помимо нашей сборной в мастерстве дрессировки соревнуются представители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта.

Преданный взгляд и железная выдержка. Свое мастерство показывают военные кинологи из Египта, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и России. Для большей зрелищности вне конкурса участвует и команда из ДАСААФ России, передает "ТВ Центр".

Конкурс состоит из четырех упражнений. Оценивается не только скорость, но и точность. Трехсотметровая полоса препятствий как лакмусовая бумажка. Сразу становится понятно, насколько человек и собака чувствуют и понимают друг друга.

Сержант контрактной службы Алексей Курилов с немецкой овчаркой Пандой лидируют в личном зачете. В обычной жизни Алексей и Панда понимают друг друга уже без слов. Но сегодня без команд никак. Судьи стоят на каждом участке, чтобы зафиксировать ошибки и не пропустить удачное прохождение препятствие.

Кроме того, в рамках конкурса состоялась гонка чемпионов на кубок заместителя министра обороны. Победителем стал участник из Казахстана с бельгийской овчаркой - Смерч Арно.

Конкурс кинологов в рамках Армейских международных игр проводится второй раз. В прошлом году победителями стали китайцы. В этот раз все шансы у российской команды. Заключительный этап соревнования продлится до 10 июля.

Екатерина Гоголева, Максим Панкин, "ТВ Центр".