На Украине возбудили уголовное дело против группы Scooter
Теги: музыка Украина фестиваль крым
Украинская прокуратура завела уголовное дело в отношении группы Scooter за выступление в Крыму. Музыкантам предъявили обвинение по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
На Украине возбудили уголовное дело против германской музыкальной группы Scooter за выступление в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело после обращения одного из депутатов Верховной рады", - говорится в сообщении.
Участникам коллектива предъявили обвинение по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что группа Scooter приехала в Крым для участия в фестивале ZBFest, проходящем в Балаклаве. Выступление германских музыкантов состоялось вечером в пятницу.
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