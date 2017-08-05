На Украине возбудили уголовное дело против группы Scooter

Теги: музыка Украина фестиваль крым

Украинская прокуратура завела уголовное дело в отношении группы Scooter за выступление в Крыму. Музыкантам предъявили обвинение по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

На Украине возбудили уголовное дело против германской музыкальной группы Scooter за выступление в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело после обращения одного из депутатов Верховной рады", - говорится в сообщении.

Участникам коллектива предъявили обвинение по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что группа Scooter приехала в Крым для участия в фестивале ZBFest, проходящем в Балаклаве. Выступление германских музыкантов состоялось вечером в пятницу.

Читайте также:

Коалиция США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

Стадион "Локомотив" в Москве сменил название

Пентагон предложил Трампу поставлять Украине противотанковые ракеты

В Ростовской области соберут рекордный урожай зерна

От Путина ни одна щука не уйдет: как президент рыбачил в Сибири