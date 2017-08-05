В Москве к концу года достроят самый высокий жилой небоскреб в Европе
Теги: Москва строительство небоскреб
В течение ближайших месяцев в столице завершат строительство башни "Федерация", которая является самым высоким жилым зданием в Европе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что башню "Федерация" в "Москва-Сити" планируют достроить в течение ближайших месяцев. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Первая часть этого комплекса была сдана раньше, вторую мы введем в ближайшие месяцы. В целом основные объекты комплекса "Москва-Сити" планируется достроить в 2019 году", - сказал Хуснуллин.
Башня "Федерация" является самым высоким жилым небоскребом в Европе. Комплекс состоит из двух разновысотных зданий - 63-этажной башни "Запад" и 95-этажной башни "Восток", которая достигает 373,7 метра.
Читайте также:
На Украине возбудили уголовное дело против группы Scooter
Коалиция США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке
Стадион "Локомотив" в Москве сменил название
Пентагон предложил Трампу поставлять Украине противотанковые ракеты
От Путина ни одна щука не уйдет: как президент рыбачил в Сибири