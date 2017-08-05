Теги: президент самолет Украина порошенко

Петр Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29 в честь Дня воздушных сил Украины. Кроме того, президент поздравил с праздником военных летчиков и поблагодарил их за безупречную службу.

Президент Украины Петр Порошенко в честь Дня воздушных сил страны совершил полет на истребителе МиГ-29. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Самолетом МиГ-29 прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил", - отметил президент. Порошенко также поблагодарил всех военных, которые находятся на страже неба независимой Украины, за безупречную воинскую службу и пожелал им "мирного неба".

Читайте также:

В Ленобласти полицейский обвиняется в хищении топлива с НПЗ

В Москве к концу года достроят самый высокий жилой небоскреб в Европе

На Украине возбудили уголовное дело против группы Scooter

Коалиция США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

Пентагон предложил Трампу поставлять Украине противотанковые ракеты