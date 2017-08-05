Гендиректора "Океанариума" застрелили на западе Москвы

Теги: убийство скр Происшествие москва

На западе столицы во время утренней пробежки застрелили генерального директора "Океанариума" в торговом центре "Крокус Сити" Андрея Чернова. По данным следствия, в него выстрелили не менее шести раз. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства генерального директора "Океанариума" в торговом центре "Крокус Сити" Андрея Чернова на западе столицы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

"Неустановленное лицо, утром 4 августа, находясь на территории района Филевский парк в Москве, умышленно произвело не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора "Океанариума" расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров", - говорится в сообщении.

Как передает ТАСС, Чернов был застрелен во время утренней пробежки в парке. По словам родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с бизнесом или конфликтов с конкурентами.

Читайте также:

Российские военные лидируют на конкурсе кинологов на Армейских играх

В Севастополе подготовили вторую плавопору для Крымского моста

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

В Ленобласти полицейский обвиняется в хищении топлива с НПЗ

На Украине возбудили уголовное дело против группы Scooter