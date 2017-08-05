Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за ситуации с Siemens

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Минэнерго России прокомментировало решение Евросоюза расширить санкции в отношении нашей страны из-за скандала вокруг поставок в Крым турбин компании Siemens. В российском ведомстве отметили, что таким образом ЕС нарушает международные права.

Министерство энергетики России считает введенные из-за ситуации с компанией Siemens санкции Евросоюза нарушением международного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм", - говорится в сообщении.

В Минэнерго не сомневаются, что Европа принимала решение о санкциях из политических соображений. При этом российское ведомство намерено и дальше обеспечивать энергобезопасность своих потребителей.

Ранее в пятницу Евросоюз расширил список санкций в отношении России из-за скандала вокруг поставок в Крым турбин компании Siemens. В обновленный перечень попали трое российских чиновников, в том числе замглавы Министерства энергетики Андрей Черезов и глава департамента ведомства Евгений Грабчак.

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