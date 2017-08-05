Западные СМИ высоко оценили физическую форму Путина

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На Западе журналисты высоко ценили физическую форму Владимира Путина. Они отметили, что российский лидер на фотографиях c рыбалки в Южной Сибири смотрится отважно и находится в хороших кондициях для своих лет.

Западные СМИ высоко оценили физическую форму президента России Владимира Путина после публикации кадров с рыбалки в Южной Сибири.

Одними из первых "сибирские каникулы" российского лидера оценили британские журналисты Daily Mail. По их словам, Путин "без сорочки пошел на рыбалку и наслаждался пребыванием на солнце". Они также подчеркнули, что главу государства сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу.

В канадской газете Toronto Sun фотография Путина даже появилась в разделе Breaking News (срочные новости – ред.). На кадре наш президент уверенно управляет моторной лодкой.

В свою очередь, американская газета Time отмечает, что, судя по фотографиям с рыбалки, Путин находится в хорошей физической форме для своих лет и смотрится отважно.

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