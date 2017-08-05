В США около мечети прогремел взрыв

Теги: В мире сша взрыв

Взрыв произошел недалеко от мечети в американском городе Блумингтон на севере США. Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало. В настоящее время к расследованию случившегося подключились сотрудники ФБР.

Около мечети в пригороде американского города Миннеаполис на севере США произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от Миннеаполиса. Данных о пострадавших в результате взрыва пока не поступало.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Также к расследованию подключились сотрудники ФБР. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Читайте также:

Западные СМИ высоко оценили физическую форму Путина

Минэнерго отреагировало на санкции ЕС из-за ситуации с Siemens

Гендиректора "Океанариума" застрелили на западе Москвы

Российские военные лидируют на конкурсе кинологов на Армейских играх

В Севастополе подготовили вторую плавопору для Крымского моста