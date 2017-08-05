В США около мечети прогремел взрыв
Взрыв произошел недалеко от мечети в американском городе Блумингтон на севере США. Данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало. В настоящее время к расследованию случившегося подключились сотрудники ФБР.
Около мечети в пригороде американского города Миннеаполис на севере США произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от Миннеаполиса. Данных о пострадавших в результате взрыва пока не поступало.
В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Также к расследованию подключились сотрудники ФБР. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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