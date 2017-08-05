Водитель "Газели" сбил девочку на юго-западе Москвы

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На юго-западе столицы водитель "Газели" сбил девочку, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. В настоящее время предполагаемого виновника ДТП задержали и доставили в отделение полиции.

Водитель "Газели" сбил девочку на юго-западе столицы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на врио начальника управления информации и общественных связей городского управления МВД Юрия Титова.

"Около 13:40 во дворе дома 15 по улице Старобитцевская водитель, управляя автомобилем «Газель», совершил наезд на несовершеннолетнюю 2004 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшая с травмами была госпитализирована", - сказал Титов.

По его словам, полицейские смогли остановить предполагаемого виновника ДТП и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

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