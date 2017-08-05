В результате авиаударов коалиции США по Ракке погибли 43 человека
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Как минимум 43 жителя Ракки погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по жилым кварталам города. Еще несколько сирийских мирных граждан получили ранения. Ранее сообщалось, что коалиция нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.
Более 40 жителей сирийского города Ракка погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по жилым кварталам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
"Самолеты коалиции совершили бомбардировки жилых кварталов Ракки. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 43 и получили ранения еще несколько мирных горожан. Нанесен значимый материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. По данным СМИ, здание подверглось бомбардировке более чем 20 снарядами. При этом в госпитале не было террористов запрещенной в России организации "Исламское государство".
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