В Москве построят северный дублер Кутузовского проспекта

Теги: Москва строительство трасса

В столице планируют построить северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в столице планируют построить северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Инвестор уже разработал всю проектно-сметную документацию, и сдал ее на экспертизу. По нашей информации, в конце года может быть объявлен конкурс на строительство", - сказал Хуснуллин.

По его словам, Кутузовский проспект является очень сложной трассой с технической точки зрения для реализации данного проекта. В частности, это связано с наличием эстакад и необходимостью освободить земельные участки под стройку дублера.

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