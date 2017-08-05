В Москве построят северный дублер Кутузовского проспекта
Теги: Москва строительство трасса
В столице планируют построить северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в столице планируют построить северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Инвестор уже разработал всю проектно-сметную документацию, и сдал ее на экспертизу. По нашей информации, в конце года может быть объявлен конкурс на строительство", - сказал Хуснуллин.
По его словам, Кутузовский проспект является очень сложной трассой с технической точки зрения для реализации данного проекта. В частности, это связано с наличием эстакад и необходимостью освободить земельные участки под стройку дублера.
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