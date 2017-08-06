Советник Трампа рассказал о военной помощи Украине
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Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что варианты помощи Украине для стабилизации ситуации в стране не имеют значения, однако рассказал о возможных военных поставках Киеву. Он отметил важность того, чтобы Россия не предпринимала "дальнейших действий по дестабилизации".
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал о возможных военных поставках Украине, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Он отметил, что Америка уже оказывает поддержку Украине, а форма помощи при этом не имеет значения. Однако США намерены повышать обороноспособность Украины, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации.
Ранее Пентагон направил в Белый дом план поставок противотанкового оружия Украине на 50 миллионов долларов.
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