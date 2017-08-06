В Италии установят памятник погибшему в Сирии летчику Прохоренко

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В Италии появится памятник погибшему в Сирии Герою России летчику Александру Прохоренко. Он погиб во время освобождения Пальмиры год назад, направив огонь террористов на себя.

В воскресенье в итальянском городе Вальи-Сотто откроют памятник герою России - Александру Прохоренко, который прошлой весной погиб в Сирии при выполнении боевой задачи, передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр города, местные власти решили отдать дань уважения офицеру, пожертвовавшему жизнью во имя борьбы с терроризмом. Во время освобождения Пальмиры Александр Прохоренко вызвал огонь на себя. Офицеру было 25 лет. На изготовление монумента ушел почти год. Памятник из цельного куска мрамора установили в городском парке на берегу озера. Торжественная церемония открытия мемориала пройдёт в присутствии наших дипломатов и военных атташе.