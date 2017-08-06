На глубине Черного моря проходят соревнования водолазов

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В Севастополе сильнейшие военные водолазы мира борются за звание лучших. В городе проходят международные соревнования "Глубина". В этом году количество участников увеличилось. К командам из России, Венесуэлы и Ирана присоединились специалисты из Сирии и ЮАР. В конкурсной программе несколько этапов, в том числе - полоса препятствий, сварка под водой, оказание помощи аварийной подводной лодке.

Водолазы сразу шести стран собрались выяснить отношения на "Глубине". В Севастополе проходят международные соревнования, которые называют военной олимпиадой, передает "ТВ Центр". В составе российской сборной – лучшие специалисты всех флотов. На трибунах болеют так, что даже под водой слышно.

Первый этап соревнований – водная полоса препятствий. Водолазам нужно закрутить пожарный гидрант, забраться на плавучую платформу и спасти человека. Все задания на конкурсе берутся из реального опыта военных.

На дне севастопольской бухты – самая сложная часть турнира. Задания нужно выполнять не только быстро, но и качественно. Например, собрать деталь корабля, разрезать стальную обшивку и даже приварить металлические конструкции. Участники шутят: в Севастополе так жарко, что выходить из воды не хочется.

"Погода замечательная. Так же жарко как у нас в Венесуэле. Вода очень теплая. И конечно много красивых девушек", - поделился участник турнира Хосе Вадяну.

Прозрачную воду и штиль в севастопольской бухте водолазы называют идеальными условиями. Обычно им приходится работать в шторм и при плохой видимости. Так что погода на полуострове позволяет ныряльщикам уйти в соревнования с головой.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ ЦЕНТР". Севастополь.